Васкес, Камавінга та Браїм Діас гратимуть із перших хвилин проти Вільярреала

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Вільярреал та мадридський Реал.

Вільярреал та мадридський Реал зіграють у двадцять восьмому турі іспанської Ла Ліги на Естадіо де ла Сераміка.

Марселіно, після поразки від Алавеса (0:1), залучив до стартового складу Б'юкенена та Комесанью в центральній вісі.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над Атлетіко в дербі в серії пенальті рамках Ліги чемпіонів УЄФА, використав із перших хвилин Васкеса та Франа Гарсію на флангах оборони, тоді як Діас та Камавінга гратимуть у півзахисті.

Вільярреал: Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона — Б’юкенен, Комесанья, Гує, Баена — Перес, Пепе.

Запасні: Жуніор, Альбіоль, Баї, Суарес, Парехо, Баррі, Піно, Педраса, Наварро.



Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія — Діас, Вальверде, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Мбаппе.

Запасні: Лунін, Фран, Алаба, Вінісіус, Модрич, Гюлер, Ендрік, Рюдігер, Агуадо, Вальдепеньяс.



Гра Вільярреал — Реал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.