Асенсіо: Матчі з ПСЖ будуть для мене особливими

Іспанець фактично гратиме проти клуба якому належить.

Вінгер бірмінгемської Астон Вілли Марко Асенсіо висловився про майбутнє протистояння з французьким ПСЖ в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує 29-річного іспанця L'Equipe.

"ПСЖ? Це дуже особливі для мене матчі. Я впевнений, що буде красивий футбол. У мене ще буде час подумати про це. Зараз нам потрібно відновитися, старанно потренуватися та продовжувати прогресувати. Про ПСЖ ми подумаємо пізніше.

Я дивився матч між ПСЖ та Ліверпулем. Відверто кажучи, я дуже радий за своїх друзів із ПСЖ, які перемогли сильного суперника та змогли пройти далі. Це було дуже складно, і я дуже радий за них", — сказав Асенсіо.