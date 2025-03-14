Атлетіко — про незарахований пенальті Альвареса: Це помилкове рішення зруйнувало надії мільйонів вболівальників

"Матрацникам" не позаздриш.

Мадридський Атлетіко виступив із заявою щодо незарахованого голу з пенальті Хуліана Альвареса у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом (1:2, 1:0, 2:4 по пен.).

"Нам все ще не віриться у скасування голу Альвареса з пенальті за допомогою ВАР і у виліт з Ліги чемпіонів. Знаємо, що помилка у використанні ВАР ніколи не змінить результат матчу. Ми усвідомлюємо, що незалежно від кількості переглядів помилки ВАР результат матчу залишиться в силі.

У будь-якому разі ми глибоко засмучені цим інцидентом, що мав для нас жахливі наслідки. Він зруйнував надії мільйонів вболівальників та звів нанівець величезні зусилля нашої команди. Переконані, що футбольна сім'я повинна спільно працювати над тим, щоб подібні ситуації надалі більше не повторювалися", — йдеться в заяві "матрацників".