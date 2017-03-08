Барселона — ПСЖ. Накануне

21:45, Барселона, Камп Ноу. Арбитр — Дениз Айтекин (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Главный вопрос лигочемпионской среды: способна ли Барселона на чудо? Наверное, на него любой даст положительный ответ не задумываясь. Но вся беда в том, что на сей раз речь идет не о "отдельно взятом" чуде, когда футбольные гении Луиса Энрике вдруг ощутят порыв вдохновения и легко и непринужденно явят миру очередной свой шедевр. А вот попробуйте это сделать, когда над тобой довлеет груз четырех безответных мячей, пропущенных в первом матче 1/8 финала в Париже!

Кроме того, не стоит забывать о том, что в истории еврокубков было лишь три случая, когда команде удавалось отыграть дефицит в четыре мяча. В сезоне-1961/62 в первом раунде Кубка кубков португальский Лейшоеш, проиграв Шо-де-Фон во Франции 2:6, сумел дома взять реванш со счетом 5:0. Во втором раунде Кубка УЕФА-1984/85 белградский Партизан, проиграв Куинз Парк Рейнджерс 2:6, в ответном матче забил в ворота англичан 4 безответных мяча. Ну и последний прецедент случился в третьем раунде Кубка УЕФА-1985/86, когда Реал был разгромлен Боруссией в Менхенгладбахе 1:5, но на Сантьяго Бернабеу выиграл 4:0. При этом еще никому не удавалось пройти в следующий раунд после выездного поражения 0:4...

В двух последних поединках чемпионата Испании Барса дважды отрепетировала победный для себя сценарий, разгромив на Камп Ноу Спортинг — 6:1 и Сельту — 5:0. Но совершенно ясно, что ПСЖ вряд ли станет такой же легкой добычей для каталонского монстра.

Проблемы в обороне в команде Луиса Энрике известны всем, и тренер Барселоны вынужден экспериментировать с защитой. Это не добавляет уверенности в положительном исходе поклонникам "блауграна", но, в то же время дает надежду их парижским коллегам на то, что подопечные Унаи Эмери обязательно забьют, и, возможно, не раз.

Местным инчас остается уповать лишь на то, что Месси, Суарес, Неймар и помогающие им Иньеста,Ракитич и Рафинья сумеют в атаке организовать на четыре взятия ворот больше, чем это удастся ПСЖ.

Задача, стоящая перед парижанами, на порядок (или на четыре) проще. Чемпион Франции должен сыграть максимально собрано, при этом стараясь воспользоваться любой возможностью для проведения разящей контратаки. Ведь гол на Камп Ноу практически точно поставит крест на амбициях хозяев.

А с точки зрения незаинтересованного любителя футбольных зрелищ будет совсем неплохо, если два европейских "тяжеловеса" устроят бесшабашную рубку с обилием голов и захватывающим сюжетом.

Ориентировочные составы

Барселона: Тер Штеген — Пике, Маскерано, Юмтити — Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Л.Суарес, Неймар.

ПСЖ: Трапп — Курзава, Тьяго Силва, Маркиньос, Менье — Матюиди, Рабио, Верратти — Ди Мария, Кавани. Лукас.

Не сыграют: Видаль, Матье (Барселона).

Под вопросом: Маркиньос, Рабио, Ди Мария, Тьяго Мотта (ПСЖ).

Слова

Луис Энрике, тренер Барселоны:

"Если соперник смог забить нам 4 мяча, то почему мы не сможем забить ему 6? Результат первого матча был слишком красноречив, но это плей-офф, и будет еще игра и еще 95 минут, в течение которых может произойти все, что угодно. Надеюсь, что все произойдет так, как мы этого хотим".

Унаи Эмери, наставник ПСЖ:

"Я точно так же уверен в своей команде, как и перед первым матчем. И точно так же уважаю Барселону. Наша главная задача — сыграть так же, как и в Париже, не обращая внимания на результат первого матча. Мы должны быть готовы ко всему — атаковать, защищаться, выдерживать давление и создавать проблемы сопернику. Нам будет сложнее, чем в первом матче, поскольку у Барселоны будет мощная подержка болельшиков. Однако это не должно помешать нам сыграть в свою игру".