Порту — Ювентус. Накануне

21:45, Порту, Драгао. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ювентус трижды встречался с Порту в еврокубках, и еще ни разу не испытал горечи поражений (две победы и ничья). Не намерена Старая Синьора отступать от этой приятной традиции и на сей раз. Правда, в последний раз их пути пересекались полтора десятка лет назад, а с тех пол Драконы существенно улучшили свою статистику в поединках, по крайней мере домашних, против представителей Серии А. Порту не проигрывает дома итальянцам в последних семи матчах (3 победы и 4 ничьи), в то время, как до этого выиграли лишь раз из семи возможных (2 ничьи и 3 поражения).

В нынешнем сезоне Юве очень уверенно чувствует себя на выезде, выиграв все три гостевых поединка на групповой стадии. Зато Порту вот уже шесть матчей не проигрывает дома гостям из Италии.

К преимуществам Юве можно отнести то, что команда как всегда уверенно лидирует в Серии А и может позволить себе сосредоточиться на Лиге чемпионов, а вот Драконам предстоит нелегкая борьба за португальскую корону с Бенфикой, которая пока идет первой.

Что касается кадрового потенциала, то Порту имеет отличный шанс выступить в боевом составе — нет ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов. А вот сомнения по поводу Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини, несмотря на оптимистические прогнозы, подтвердились, и по последней информации они еще не готовы играть.

Подвел команду еще один столп обороны Юве: повздоривший с тренером Леонардо Бонуччи исключен из заявки на матч.

Особую изюминку встречам португальского и итальянского грандов придает наличие двух легендарных вратарей — Джанлуиджи Буффона и Икера Касильяса, которых вполне справедливо считают одними из лучших голкиперов в истории футбола. Испанец провел в Лиге чемпионов 162 матча (абсолютный рекорд турнира), в 35% из которых сохранял свои ворота на замке, однако Буффону удавалось отстоять "на ноль" чаще — 42% своих 101 поединка.

В очных дуэлях на клубном уровне относительное преимущество у Буффона: его Ювентус и "Реал" Касильяса выиграли по три из восьми встреч, однако все три битвы "на вылет" остались за итальянцами.

Интересные факты

- Ювентус выиграл 11 из 13 поединков во всех турнирах после завершения групповой стадии Лиги чемпионов (1 поражение и 1 ничья).

- Гонсало Игуаин забил 13 мячей в последних 13 митчах за Юве во всех турнирах.

- В 35 матчах всех турниров нынешнего сезона Порту потерпел лишь три поражения.

Ориентировочные составы

Порту: Касильяс — Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Алекс Тельес — Данило, Эррера, Оливер Торрес — Браими, Андре Силва, Соареш.

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Бенатья, Ругани, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала — Манджукич, Игуаин.

Не сыграют: Кьеллини, Барцальи, Бонуччи.

Слова

Нуну Эспириту Санту, тренер Порту:

"Мы готовы, все наши футболисты очень мотивированы. Нас ждет великая игра между двумя из 16-ти сильнейших команд Европы. Увидите, что Порту готов сражаться на равных даже с таким фантастическим соперником, как Ювентус.

Подобные игры являются серьезным испытанием, но Драгао будет заполнен нашими неистовыми поклонниками, и мы постараемся исползовать энергию, передаваемую с трибун. Мы не имеем права недооценивать любого соперника, но и соперник не должен недооценивать нас. Нам будет противостоять великая команда, но выложимся до конца, чтобы использовать наши сильные стороны".

Массимилиано Аллегри, наставник Ювентуса:

"Нет ни единого шанса на то, что мы недооценим Порту, мы прекрасно помним, во что это обошлось Роме. Наш соперник из числа тех команд, которые никогда не сдаются, поэтому с ним легко не будет. Порту силен как своими техничными исполнителями, так и командной игрой, к тому же обладает колоссальным еврокубковым опытом.

Мы должны быть решительными, но в то же время осторожными. И постараемся во что бы то ни стало забить первыми, поскольку гол на выезде дает больше шансов на проход в четвертьфинал. Нам приходится действовать на трех фронтах, это тяжело, но давать кому-то из игроков отдых мы не будем.

Завтра точно Бонуччи проведет матч на трибунах. Лео сам понимает, что был не прав. Надо уважать свой клуб и болельщиков".