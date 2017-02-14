ПСЖ — Барселона. Накануне

Вторник, Париж, Парк де Пренс, 21:45. Арбитр — Шимон Марчиняк (Польша)

Барселона не так давно встречалась с ПСЖ в двух четвертьфиналах в 2013 году и 2015 и оба раза парижане оказывались за бортом турнира. Если к этому приплюсовать противостояние в группе в том же победном для каталонцев 2015 году, то не сложно будет посчитать, что команды за последние 4 года играли в главном клубном турнире Европы целых 6 раз. И лишь однажды удача улыбалась ПСЖ. Да и то, всего лишь в групповом этапе. Почти никто не ставит на французский коллектив и на этот раз.

Унаи Эмери пригласили летом из Севильи, чтобы он наконец-то помог парижанам показать что-то на евроарене. Но сезон начался с того, что бессменные чемпионы Франции вовсе лишились обжитой первой строчки в Лиге 1, а в ЛЧ заняли в своей группе лишь второе место, пропустив вперед Арсенал. Поэтому уже в первом раунде матчей на вылет чемпионам Франции предстоит сыграть с чемпионами Испании. Не очень радостные новости для Эмери, который в 23-х матчах против каталонцев лишь один раз праздновал победу. Случилось это в минувшем чемпионате Испании на Писхуане.

Многое может решиться уже на Парк де Пренс во вторник. Унаи Эмери постарается использовать все свои знания о каталонцах и испробовать все ухищрения для того, чтобы зацепиться за такой нужный результат. В испанской прессе вышло несколько материалов, посвященных тому, как же баск сыграет против блаугранас. Понятно, что действовать парижане будут вторым номером и с мячом встречаться гости им дадут не так уж часто. Это совсем не то, к чему привык Париж дома. Учитывая, что не сыграют такие ключевые исполнители разрушения, как Мотта и Силва, Эмери ничего не остается, как рассчитывать на то, что Кимпембе и Рабио выдадут свои лучшие матчи. Хотя, та же Marca не исключает, что Эмери выберет 4-2-3-1, где дуэт в центре поля составят Матуиди и Верратти, призванные разрушать и связывать линии. Но вариант с тремя центрхавами и Рабио сзади всё же более вероятен.

Интересно также будет посмотреть на созидание парижан. Французы дома владеют мячом в среднем около 60%, но Барселона определенно постарается лишить мяча соперника. Если на острие атаки выйдет Кавани, который будет активно прессинговать и отходить назад, а фантазировать левее будет Анхель Ди Мария, то третье вакантное место в атаке наверняка достанется Лукасу Моуре. Скоростной вингер должен будет бороздить правую бровку, которой, правда, ПСЖ пользуется не так уж и часто. В Лиге 1 порою 40% своих атак команда Эмери проводит левым флангом. Так что, Унаи может выпустить туда дополнительно Дракслера. Хатем Бен Арфа наверняка будет опцией для усиления атаки.

Барса также подходит к встрече не без проблем. Главная – правый фланг. Там сыграет не всегда надежный Серхи Роберто, а про то, как любит атаковать его флангом оппоненты, мы уже написали выше. Место Маскерано в центре защиты займет Умтити, про трио МСН лишний раз напоминать не стоит, а вот в центре полузащиты, вместе с недавно выздоровевшими Иньестой и Бускетсом, по идее должен выйти Иван Ракитич. Если бы был полностью здоров Рафинья, то мог бы сыграть он. Тем более, Алькантара может помочь разрушать справа. Но в первом матче Луис Энрике попробует захватить контроль в центре поля и использовать свои осадные орудия для взятия парижской крепости.

Несмотря на то, что Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар набрали хорошую форму, остановить их вполне возможно. Это делали Бетис и Вильярреал. С оговорками, конечно. Свои голы Барса забивала. Но тогда соперникам помогали кадровые проблемы в полузащите. Особенно, это касается матча с Бетисом. Так что, свой гол-другой каталонцы забить в Париже должны. Вопрос еще в том, насколько успешной будет атака ПСЖ, где также играют футболисты топ-уровня, находящиеся сейчас в отличной форме?

Ориентировочные составы

ПСЖ: Трапп – Орье, Кимпембе, Маркиньос, Курзава – Верратти, Рабио, Матуиди – Лукас Моура, Кавани, Ди Мария

Барселона: Тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Умтити, Хорди Альба – Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Луис Суарес, Неймар

Не сыграют: Мотта, Тиаго Силва – Туран, Маскерано, Алейш Видаль

Под вопросом: Пасторе, Крыховяк – Рафинья

Слова

Унаи Эмери, главный тренер ПСЖ:

Противостояние обещает быть хорошим и увлекательным. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет единоборства. Встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы и хотим использовать этот шанс. Игроки в высшей степени мотивированы. Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю — и свою собственную, и историю Пари Сен-Жермен.

Луис Энрике, главный тренер Барселоны:

Последние несколько недель ПСЖ выступает на высоком уровне. Мы должны сыграть еще лучше и победить. Я знаю Уная, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов. Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами ПСЖ не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч.