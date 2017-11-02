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Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
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Лига чемпионов: самый бьющий — Ливерпуль, самый меткий — ПСЖ

02 ноября 2017

По воротам Марибора бьет форвард Ливерпуля Даниэль Старридж, Getty Images

Представляем вашему вниманию данные InStat Index по четырем турам группового раунда Лиги чемпионов.

Чаще всего бил по воротам соперника Ливерпуль. По данным InStat, "красные" за четыре матча нанесли 85 ударов по воротам (в среднем – 21,3 удара за матч). На втором месте Реал – 18,5, на третьем Бавария – 18,3.

А вот ПСЖ лучше всего реализует свои моменты ПСЖ. Парижане нанесли по воротам соперника 61 удар и забили при этом 17 мячей, то есть на каждый гол приходится 3,6 удара. Второй по этому показателю Бешикташ – 4,5, третий Манчестер Сити – 4,8.

Среди футболистов самым бьющим является Криштиану Роналду. Форвард Реала 26 раз бил по воротам, что в среднем составляет 6,2 удара за матч. На втором месте (кто бы сомневался!) Лионель Месси – 24 удара (в среднем 5,7).

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