Лига чемпионов: самый бьющий — Ливерпуль, самый меткий — ПСЖ

Чаще всего бил по воротам соперника Ливерпуль. По данным InStat, "красные" за четыре матча нанесли 85 ударов по воротам (в среднем – 21,3 удара за матч). На втором месте Реал – 18,5, на третьем Бавария – 18,3.
А вот ПСЖ лучше всего реализует свои моменты ПСЖ. Парижане нанесли по воротам соперника 61 удар и забили при этом 17 мячей, то есть на каждый гол приходится 3,6 удара. Второй по этому показателю Бешикташ – 4,5, третий Манчестер Сити – 4,8.
Среди футболистов самым бьющим является Криштиану Роналду. Форвард Реала 26 раз бил по воротам, что в среднем составляет 6,2 удара за матч. На втором месте (кто бы сомневался!) Лионель Месси – 24 удара (в среднем 5,7).
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