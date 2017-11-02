Роналду: Сейчас мы не та команда, которой хотим быть

Нападающий Реала Криштиану Роналду оценил состояние дел в команде на текущий момент.

Накануне Реал уступил на выезде Тоттенхэму со счетом 1:3, продемонстрировав при этом не самую качественную игру.

Лидера атак мадридцев Криштиану Роналду, в данный момент команда переживает сложный период, однако игрокам по силам преодолеть его.

"Это футбол — иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Учитывая поражение, мы не были очень хороши. К тому же мы просто привыкли побеждать. Мы должны двигаться вперед, ведь футбол меняется", — цитирует португальца официальный сайт УЕФА.

"Не произошло ничего страшного, просто у нас неудачная серия. Никто не идеален. Сейчас мы не представляем собой ту команду, какой хотим быть, но уверенность не покидает нас".

"Мы осознаем положение дел и сделаем все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Нам надо поддерживать друг друга. Не думаю, что наши неудачи — это вопрос отношения к делу. Мы не будем прятаться. Мы просто будем работать во имя перемен", — сказал Роналду.

Ранее поражение Реала от Тоттенхэма прокомментировал главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.