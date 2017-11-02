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Андерлехт
-
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-
22 ноября
21:45
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-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
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-
22 ноября
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Клопп: Забили трижды, не пропустили и лидируем в группе — идеально

02 ноября 2017

Юрген Клопп, Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поединок своей команды против Марибора.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "красные" дома одолели Марибор со счетом 3:0.

По словам Юргена Клоппа, соперник сумел доставить его команде определенные проблемы, однако исходом противостояния немец остался доволен.

"Впереди у нас сложный матч в Севилье, а Марибору предстоит сыграть в Москве. Это очень интересная группа, поскольку класс команд примерно равный. Но мы все равно находимся в лучшей позиции".

"Сегодня мы хорошо поработали и по праву победили. Все дело в терпении и в том, чтобы принимать правильные и своевременные решения на поле".

"Марибор нанес несколько ударов, но это абсолютно нормально. Они полностью изменили тактику по сравнению с прошлым матчем и добавили нам немного проблем. Наша игра не была идеальной, но идеально другое: мы забили три гола, не пропустили и лидируем в группе", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

После 4 поединков Ливерпуль с 8 очками в активе возглавляет группу Е. На втором месте находится Севилья, которая набрала 7 зачетных пунктов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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