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-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
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-
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Севилья взяла скромный реванш у Спартака

02 ноября 2017

getty images

В 4-м туре Лиги чемпионов Севилья на домашней арене обыграла Спартак — 2:1.

К часу игры Севилья лидировала 2:0. Все, чем смогли ответить гости — гол Зе Луиса в концовке поединка. Благодаря этой победе испанский клуб обошел Спартак в турнирной таблице группы, заняв второе место после Ливерпуля.

Севилья – Спартак 2:1
Голы: Ленгле, 31, Банега, 59 – Зе Луис, 78.

Севилья: Рико – Меркадо (Коршия, 83), Кьяер, Ленгле, Эскудеро – Банега (Крон-Дели, 77), Нзонзи, Писарро – Сарабия (Навас, 74), Бен Йеддер, Нолито.

Спартак: Селихов – Ещенко (Петкович, 79), Таски, Джикия, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Пашалич (Попов, 57), Мельгарехо (Зе Луис, 72), Промес – Луис Адриано.

Предупреждения: Бен Йеддер, Таски, Джикия, Глушаков.

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