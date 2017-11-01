Атлетико — Карабах 1:1 Видео голов и обзор матча

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе С Атлетико и Карабах сыграли вничью.
Атлетико – Карабах 1:1
Голы: Партей, 56 — Мичел, 40.
Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис – Корреа, Томас Партей (Гайтан, 62), Габи, Сауль – Гамейро (Торрес, 70), Гризманн.
Карабах: Шехич – Медведев, Ржежничак, Садыхов, Аголли – Педро Энрике, Ричард, Гараев, Герье (Юнусзада, 63) – Мичел (Исмаилов, 90+2) – Шейдаев (Кинтана, 72).
Предупреждения: Савич, Торес — Садыхов, Ржежничак.
Удаления: Савич (88) — Педро Энрике (59).