Базель
1
ЦСКА М
2
31 октября
21:45
Манчестер Юнайтед
2
Бенфика
0
31 октября
21:45
ПСЖ
5
Андерлехт
0
31 октября
21:45
Селтик
1
Бавария
2
31 октября
21:45
Атлетико
1
Карабах
1
31 октября
21:45
Рома
3
Челси
0
31 октября
21:45
Спортинг Л
1
Ювентус
1
31 октября
21:45
Олимпиакос
0
Барселона
0
31 октября
21:45
Бешикташ
-
Монако
-
01 ноября
19:00
Севилья
-
Спартак М
-
01 ноября
21:45
Ливерпуль
-
Марибор
-
01 ноября
21:45
Шахтер
-
Фейеноорд
-
01 ноября
21:45
Наполи
-
Манчестер Сити
-
01 ноября
21:45
Порту
-
РБ Лейпциг
-
01 ноября
21:45
Тоттенхэм
-
Реал Мадрид
-
01 ноября
21:45
Боруссия Д
-
АПОЭЛ
-
01 ноября
21:45
Спартак М
-
Марибор
-
21 ноября
19:00
Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Атлетико — Карабах 1:1 Видео голов и обзор матча

01 ноября 2017

Атлетико — Карабах, Getty Images

Представляем вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе С Атлетико и Карабах сыграли вничью.

Атлетико – Карабах 1:1
Голы: Партей, 56 — Мичел, 40.

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис – Корреа, Томас Партей (Гайтан, 62), Габи, Сауль – Гамейро (Торрес, 70), Гризманн.

Карабах: Шехич – Медведев, Ржежничак, Садыхов, Аголли – Педро Энрике, Ричард, Гараев, Герье (Юнусзада, 63) – Мичел (Исмаилов, 90+2) – Шейдаев (Кинтана, 72).

Предупреждения: Савич, Торес — Садыхов, Ржежничак.

Удаления: Савич (88) — Педро Энрике (59).

Команды
статьи по теме:
Фото: twitter.com/atletienglish 31 октября 2017 Атлетико — Карабах: стартовые составы
единоборство авторов забитых голов, getty images 28 октября 2017 Атлетико и Вильярреал победителя не выявили
Луис Альберто, Getty Images 26 октября 2017 Атлетико следит за Луисом Альберто
Хавьер Маскерано, Getty Images 28 октября 2017 Маскерано не сыграет с Атлетиком
Фото: ФК Карабах 31 октября 2017 Экс-форвард Волыни принес победу Карабаху против Атлетико в юношеской ЛЧ
 
 Rambler's Top100