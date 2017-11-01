Базель — ЦСКА 1:2 Видео голов и обзор матча

ЦСКА в гостях сумел дожать швейцарский Базель (1:2). На гол Дзуффи во втором тайме армейцы ответили выстрелами Дзагоева и Вернблума.
Базель — ЦСКА 1:2
Голы: Дзуффи, 32 — Дзагоев, 65, Вернблум, 79
Базель: Вацлик — Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи — Зуффи, Штеффен, Джака (Дие, 73), Петретта (Иттен, 84), Эльюнусси — Оберлин (Айети, 72).
ЦСКА: Акинфеев — А.Березуцкий, В.Березуцкий, Васин, Щенников — Вернблум, Фернандес, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Витиньо (Дзагоев, 46) — Кучаев (Миланов, 90).
Предупреждения: Натхо, Джака, Баланта — Фернандес.