Базель — ЦСКА 1:2 Видео голов и обзор матча

лента новостей

10:10

Зидан: Не думаю, что игра против Жироны была худшей

10:00

Тренер Карабаха: Все знают уровень Атлетико, но мои футболисты показали характер

09:45

Тоттенхэм — Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

09:35

Шахтер — Фейеноорд: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

09:30

Атлетико — Карабах 1:1 Видео голов и обзор матча

09:15

Ди Франческо: Это великая победа всего Рима и болельщиков

08:45

Олимпиакос — Барселона 0:0 Обзор матча

08:30

Конте: Рома показала больше желания, больше готовности биться

08:15

Спортинг — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

08:00

Юпп Хайнкес: Селтик очень агрессивно шел в атаку и создавал Баварии проблемы