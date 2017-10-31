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21:45
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-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
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-
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-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
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-
Рома
-
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Экс-форвард Волыни принес победу Карабаху против Атлетико в юношеской ЛЧ

31 октября 2017

Фото: ФК Карабах

Гол Ярослава Деда позволил Карабаху U-19 с минимальным счетом переиграть молодежный состав Атлетико.

Бывший нападающий Волыни Ярослав Деда принес победу Карабаху в матче против Атлетико, в рамках юношеской Лиги чемпионов, забив гол на 45-й минуте встречи.

Отметим, что в прошлом сезоне Деда выступал за Волынь, в составе которой отыграл 10 матчей. 

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