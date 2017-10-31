Экс-форвард Волыни принес победу Карабаху против Атлетико в юношеской ЛЧ 31 октября 2017 Гол Ярослава Деда позволил Карабаху U-19 с минимальным счетом переиграть молодежный состав Атлетико. Бывший нападающий Волыни Ярослав Деда принес победу Карабаху в матче против Атлетико, в рамках юношеской Лиги чемпионов, забив гол на 45-й минуте встречи. Отметим, что в прошлом сезоне Деда выступал за Волынь, в составе которой отыграл 10 матчей. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.