Экс-форвард Волыни принес победу Карабаху против Атлетико в юношеской ЛЧ

Гол Ярослава Деда позволил Карабаху U-19 с минимальным счетом переиграть молодежный состав Атлетико.

Бывший нападающий Волыни Ярослав Деда принес победу Карабаху в матче против Атлетико, в рамках юношеской Лиги чемпионов, забив гол на 45-й минуте встречи.

Отметим, что в прошлом сезоне Деда выступал за Волынь, в составе которой отыграл 10 матчей.