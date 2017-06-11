Срна: Хотел бы еще раз сыграть с Реалом

Капитан Шахтера Дарио Срна признался, что в Лиге чемпионов желает сыграть против Реала, но понимает, что ранее стадии плей-офф этого не случится.

Шахтер стал чемпионом Украины и автоматически получил место в групповом этапе Лиги чемпионов. Там Горняки будут сеяны из первой корзины.

"Фонсека сказал, что хотел бы видеть соперником МЮ? Я играл с Барселоной, Реалом, Манчестер Юнайтед и другими клубами. Хочу еще раз выйти против Реала, где выступают мои друзья – Модрич и Ковачич, но мадридцы с нами в одной корзине", — рассказал Срна в интервью клубным СМИ.

"Есть желание когда-нибудь встретиться в Лиге чемпионов с хорватской командой… Однако это не так важно. Я верю в Шахтер! Конечно, жеребьевку посмотрим, но мы уверены, что можем сделать шаг вперед".

Пока что лучшим результатом Шахтера в Лиге чемпионов является стадия ¼ финала в сезоне 2012/2013.