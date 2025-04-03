Барселоні потрібно відзаявити Щесни з Ліги чемпіонів для регістрації тер Штегена

03 квітня 2025

Wojciech Szczesny, getty images

Поляк поступиться місцем німцю.

Барселона може видалити з заявки на Лігу чемпіонів воротаря команди Войцеха Щесни. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, німецький голкіпер каталонської команди Марк-Андре тер Штеген може бути заявлений на частину сезону, що залишилася в Лізі чемпіонів, тільки замість 34-річного польського колеги. 

"Синьо-гранатовим" доведеться відзаявити Щесни заради повернення в заявку основного голкіпера.
Зазначимо, що правила УЄФА дозволяють реєструвати воротарів поза періодом подання заявки в разі травм.
Цього сезону Войцех Щесни провів за Барселону 19 матчів, пропустив 17 м'ячів та відіграв 10 зустрічей "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Тер Штеген відновив тренування у загальній групі Барселони.

Джерело: ESPN.com

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