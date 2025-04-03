Барселоні потрібно відзаявити Щесни з Ліги чемпіонів для регістрації тер Штегена

Поляк поступиться місцем німцю.

Барселона може видалити з заявки на Лігу чемпіонів воротаря команди Войцеха Щесни. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, німецький голкіпер каталонської команди Марк-Андре тер Штеген може бути заявлений на частину сезону, що залишилася в Лізі чемпіонів, тільки замість 34-річного польського колеги.

"Синьо-гранатовим" доведеться відзаявити Щесни заради повернення в заявку основного голкіпера.

Зазначимо, що правила УЄФА дозволяють реєструвати воротарів поза періодом подання заявки в разі травм.

Цього сезону Войцех Щесни провів за Барселону 19 матчів, пропустив 17 м'ячів та відіграв 10 зустрічей "на нуль".