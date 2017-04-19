Варди: Отдали абсолютно все

19 апреля 2017

Диего Симеоне и Джейми Варди, - Getty Images

Нападающий Лестера Джейми Варди прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Атлетико.

Благодаря выездному голу на 26-й минуте в исполнении Сауля Ньигеса, Атлетико обеспечил себе комфортное преимущество в ответном поединке с Лестером.

Уже в середине второго тайма форвард Лис Джейми Варди сравнял счет, однако этого английской команде не хватило, чтобы переломить ход поединка и добыть необходимый результат.

"Мы отдали абсолютно все, особенно во втором тайме", — сказал Варди.

"Атлетико закрылся в своей штрафной площади, а мы пытались атаковать. Также мы произвели тактическую замену, выпустив Леонардо Ульоа, чтобы добавить остроты в игре на втором этаже".

"К сожалению, мы не смогли пройти дальше, но мы оставили на поле все".

Поединок завершился со счетом 1:1, который вывел Атлетико в полуфинал Лиги чемпионов. 

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