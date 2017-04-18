Тухель: Будем атаковать весь матч

Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель провел пресс-конференцию накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Монако.

В первом матче дортмундцы дома проиграли со счетом 2:3, но Тухель не теряет надежды на выход в полуфинал.

"Мы должны показать хорошую игру, и я уверен, что мы способны на это. Мы привезли сюда сильную команду, которая в силах победить с разницей в два мяча. Мы готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что будет тяжело, но мы верим в себя", — заявил Тухель.

"У нас наблюдается правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник".

"Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов. Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Монако и дортмундской Боруссией состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.