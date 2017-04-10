Прогноз на матч Боруссия Д — Монако от букмекеров

Букмекеры считают Боруссию фаворитом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Монако.

По мнению букмекеров, в поединке Боруссии и Монако фаворитом является немецкий клуб.

Так, на победу Боруссии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,67. Победа Монако оценивается в 4,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,9.

Букмекеры из конторы William Hill еще меньше верят в победу гостей. Если на успех Боруссии контора принимает ставки с тем же коэффициентом 1,67, то на победу французской команды коэффициент — 5,0. Ничья в этом матче оценивается в 3,8.

Дортмундская Боруссия во вторник, 11 апреля, примет Монако в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.