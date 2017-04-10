Игуаин: Победа в Лиге чемпионов — это мечта

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин еще раз рассказал о причинах перехода в стан Старой Синьоры, сравнил итальянский футбол с испанским, а также поделился ожиданиями от матча с Барселоной Лиги чемпионов.

Игуаин прошлым летом сменил Наполи за Ювентус. За трансфер футболиста бьянко-нери отдали 90 миллионов евро.

"Я принял непростое решение, переходя в Ювентус, который заплатил за меня оговоренные в контракте отступные. О причинах такого решения я говорил не раз. Очень рад, что поступил именно так. Я познакомился с хорошими людьми с психологией победителей. Думаю, это и удерживает Ювентус на вершине столь долгое время. Стать частью такого успешного клуба — это как раз то, чего я хотел. Я пришел сюда, чтобы помочь клубу в достижении новых целей", — сказал Игуаин в интервью официальному сайту УЕФА.

"Итальянский футбол очень непрост. Он всегда таким был. Испанский же — более открытый. Сборная Италии всегда играла в агрессивной манере. Ее игроки любят борьбу и очень техничны. Играть в Италии сложнее. Здесь нет столь результативных матчей, как в Испании. Основной упор здесь делается на оборону".

11 апреля Ювентус в родных стенах сразится с Барселоной в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Футбол очень переменчив. Команда, которую все списали со счетов, вышла в четвертьфинал. Барса будет полна решимости. Мы первыми играем дома и хотим добиться хорошего результата, чтобы с реальной надеждой поехать в Барселону. Мы не сможем отпустить педаль газа. Ни на секунду. Победа в Лиге чемпионов — это мечта, которую мы все хотим осуществить".