Бонуччи: Барселона уже не так сильна как в 2015 году

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи сравнил нынешний уровень Барселоны с той командой, которой туринцы уступили в финале Лиги чемпионов 2015 года.

Бонуччи вспомнил о финале Лиги чемпионов 2015 года, когда Ювентус уступил Барселоне со счетом 1:3. По мнению итальянца, Юве стал сильнее с того момента, тогда как Барселона наоборот потеряла в своем уровне.

"Я никогда не пересматривал наш финал с Барселоной. Теперь будет совершенно другая игра, чем тогда", — уверен Бонуччи.

"Наша оборона стала сильнее, а Барселона уже не так сильна как в 2015 году, пусть они и по прежнему великая команда", — считает защитник.

"Возможно, мы потеряли несколько физически сильных игроков центра поля, таки как Артуро Видаль и Поль Погба, но мы все равно не потеряли в качестве. Мы повзрослели с тех пор".

"Что касается Барселоны, то Неймар сделал шаг вперед. Хавьер Маскерано постарел на два года, а Иван Ракитич стал более уверенным полузащитником. У обеих команд хорошие защитник, но я думаю, что наша защита лучше", — сказал Бонуччи.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной состоится 11 апреля. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.