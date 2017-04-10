Верратти: Надеюсь, Ювентус пройдет Барселону

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной.

Хавбек парижан считает, что Ювентус имеет неплохие шансы выбить Барселону из четвертьфинала Лиги чемпионов.

"К сожалению, я буду смотреть матч по телевизору, ведь мы вылетели из турнира. Не знаю, кто победит, но надеюсь, что дальше пройдет Ювентус, потому как игроки этой команды — мои партнеры по сборной. Думаю, у Ювентуса неплохой шанс", — цитирует Вератти официальный сайт УЕФА.

Отметим, парижане потерпели сокрушительное поражение на Камп Ноу от Барселоны (1:6), и несмотря на победу в первом матче противостояния (4:0), вылетели из розыгрыша ЛЧ.