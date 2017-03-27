Хенесс уверен, что Анчелотти будет мстить Реалу

27 марта 2017

Карло анчелотти, getty images

Президент Баварии Ули Хеннесс уверен, что тренер мюнхенцев Карло Анчелотти будет дополнительно мотивирован тем, что Реал уволил его в 2015 году.

Жребий свел Реал и Баварию в 1/4 финала нынешней Лиги чемпионов. У руля Баварии стоит Карло Анчелотти – человек, который выиграл для Реала 10-й кубок ЛЧ, а по итогам следующего сезона был уволен.

"Анчелотти знает Мадрид и его игроков как свои пять пальцев. К тому же, он будет стремиться выбить Реал, ведь их прощание получилось не лучшим. Это нормально для спорта. Карло расслаблен, он спокоен и говорит, что мы будем делать", — заявил Хенесс.

"Я не хотел получить в соперники Реал, это одна из лучших команд, которые еще участвуют в турнире. Но как я всегда говорил – если хочешь выйти в финал, то должен обыгрывать любого. Бавария сейчас в хорошей форме и нужно подтвердить это на поле".

На данный момент мюнхенцы лидируют в Бундеслиге с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя – Лейпцига.

Источник: espnfc.com

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