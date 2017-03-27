Хенесс уверен, что Анчелотти будет мстить Реалу

Президент Баварии Ули Хеннесс уверен, что тренер мюнхенцев Карло Анчелотти будет дополнительно мотивирован тем, что Реал уволил его в 2015 году.

Жребий свел Реал и Баварию в 1/4 финала нынешней Лиги чемпионов. У руля Баварии стоит Карло Анчелотти – человек, который выиграл для Реала 10-й кубок ЛЧ, а по итогам следующего сезона был уволен.

"Анчелотти знает Мадрид и его игроков как свои пять пальцев. К тому же, он будет стремиться выбить Реал, ведь их прощание получилось не лучшим. Это нормально для спорта. Карло расслаблен, он спокоен и говорит, что мы будем делать", — заявил Хенесс.

"Я не хотел получить в соперники Реал, это одна из лучших команд, которые еще участвуют в турнире. Но как я всегда говорил – если хочешь выйти в финал, то должен обыгрывать любого. Бавария сейчас в хорошей форме и нужно подтвердить это на поле".

На данный момент мюнхенцы лидируют в Бундеслиге с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя – Лейпцига.