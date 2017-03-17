Лотар Маттеус считает Баварию фаворитом противостояния с Реалом

Напомним, что Маттеус защищал цвета Баварии в период с 1984 по 1988 года, а также с 1992 по 2000.
"На мой взгляд, в двух парах были сведены четыре сильнейшие команды: Бавария и Реал, Ювентус и Барселона", — считает Матеус.
"Футбол ждут потрясающие матчи. Карло Анчелотти прав, когда говорит, что у Баварии и Реала нет особых секретов друг от друга".
"Бавария видится мне небольшим фаворитом. Она играет чуть более плотно".
В остальных двух парах Монако сразится с Боруссией, и Атлетико померится силами с Лестером.