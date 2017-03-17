Лотар Маттеус считает Баварию фаворитом противостояния с Реалом

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус поделился своими впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Маттеус защищал цвета Баварии в период с 1984 по 1988 года, а также с 1992 по 2000.

"На мой взгляд, в двух парах были сведены четыре сильнейшие команды: Бавария и Реал, Ювентус и Барселона", — считает Матеус.

"Футбол ждут потрясающие матчи. Карло Анчелотти прав, когда говорит, что у Баварии и Реала нет особых секретов друг от друга".

"Бавария видится мне небольшим фаворитом. Она играет чуть более плотно".

В остальных двух парах Монако сразится с Боруссией, и Атлетико померится силами с Лестером.