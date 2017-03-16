Гризманн: Облак — лучший голкипер в мире

Форвард Атлетико Антуан Гризманн поделился своими эмоциями после матча с Байером (0:0), похвалив при этом вратаря команды Яна Облака.

Атлетико в родных стенах сыграл вничью с Байером (0:0), что хватило команде для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во втором тайме голкипер хозяев поля Ян Облак продемонстрировал чудеса реакции, за несколько секунд совершив три впечатляющих сэйва.

"Вот почему мы считаем Облака лучшим вратарем в мире. Он доказывал это в каждой игре и сделал это снова", — сказал Гризманн после поединка.

"У нас были шансы на победу, но сегодня удача была не на нашей стороне. Самое главное — это выход в четвертьфинал".

"Жеребьевка? Если вы хотите выйти в финал, то вам нужно обыгрывать любую команду, которая встанет на пути".

Своего соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико узнает уже завтра, когда в Ньоне состоится жеребьевка.