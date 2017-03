Show must go on! Надежда на еще одно чудо от Лестера

Евгений Музыка делится впечатлениями от матча Лестера против Севильи, где Лисы совершили очередное чудо.

Жестокая все-таки штука – эта жизнь. Казалось бы, Клаудио Раньери после того, как стал чемпионом с Лестером, может возглавлять команду аж до тех пор, пока будет ему позволять здоровье. Но увы, и сезона не прошло, а итальянца больше нет на Кинг Пауэр Стэдиум. Несмотря на всю логичность отставки Клаудио, сколько же негодования вылилось в адрес руководства Лис (в том числе – и на нашем сайте)!

Но время все расставляет по своим местам и уже вчера можно было окончательно убедиться, что клуб принял правильное решение. После того, как команду возглавил Крейг Шекспир, произошло 2 события: первое — все, кому не лень, начали обыгрывать его фамилию, всячески упоминая Уильяма (для любителей подобного – можно было бы это предложение начать так: "После того, как на первые роли вышел Крейг Шекспир"), а второе – действительно важное: команда вновь заиграла.

Победу над Ливерпулем можно было бы списать на "робингудство" Красных, которые любят уступать всем нуждающимся. Можно со скептицизмом взглянуть и на триумф в игре с Халлом – "тоже мне, достижение, аутсайдера обыграть".

А вот с Севильей все уже будет сложнее. Это ведь та самая Севилья, что не так давно обыгрывала Реал и очень активно навязывала борьбу двум испанским китам за чемпионство. Та самая Севилья, которая в первом матче играла так, что ее выход в 1/4 казался вопросом решенным. Та самая Севилья, которая еще не пропускала на выезде в этой ЛЧ и которая три года подряд не знала поражений в плей-офф еврокубков, пусть то и была Лига Европы.

Испанцы действительно должны пенять только на себя. Ведь если посмотреть первый матч (не счет, а игру), то гораздо логичнее был бы счет 3:0, а то и больше, но уж никак – не 2:1. При всем уважении к Клаудио Раньери, надежду на проход Севильи Лестеру подарили другие люди – в первую очередь, Каспер Шмайхель, а потом уже – Джейми Варди. Да и во вчерашней игре Нервион вполне мог бы довести дело до овертайма – ну кто же виноват Нзонзи, что он так пробил пенальти?

Если хочется найти козла отпущения, то тут двух мнений быть не может – Самир Насри в этот вечер повел себя просто по-хамски по отношению к соперникам, партнерам по команде, тренеру и всем, кто переживал за успех Севильи. Француз, который на бумаге вроде как лидер Севильи, вполне мог быть удален (скорее, даже должен был быть удален). Зачем нужно было еще на 18-й минуте бить по ногам сзади, причем так откровенно? Наверное, ответ на этот вопрос знает только сам Самир, хотя и не факт. Ну а то, что произошло во втором тайме… Каким бы не был поступок Джейми Варди, да пусть он бы играл хоть как обычно играет Диего Коста – но если ты профессионал, то просто не имеешь права подставлять свою команду в столь ответственный момент. И все эти цирковые потуги, когда маленького Насри сдерживало полкоманды, выглядят не только смешно, но и не очень умно – вполне вероятно, что они лишь увеличат срок дисквалификации Самира.

Забавно сейчас наблюдать за любителями теории заговора – все почему-то уверены, что Лестер выпадет Реалу, ведь "Реал все купил". А если Барселоне, что тогда? "Уефалона"? А Ювентус – "все купили в Италии, теперь и до ЛЧ добрались"? Понятное дело, что на бумаге Лестер не будет выглядеть фаворитом в любом случае, кто бы из 9 пока возможных команд ему не попался. Но разве вчера Лисы не доказали, что являются очень и очень серьезной командой, которая может доставить проблемы всем? Или Джанлуиджи Буффон совсем в футболе не разбирается, когда говорит, что не желает получить в соперники Лестер?

Не важно, кто там дальше выпадет Лестеру – после вчерашнего матча надежды на еще одно чудо выглядят вполне обоснованными. По крайней мере, пока в рамке ворот Лис стоит Каспер Шмайхель. Мне, как нейтральному, по большому счету, зрителю, хотелось бы, чтобы у Джейми Варди и компании был очередной повод собраться и отпраздновать. И, возможно, даже включить Queen – Show must go on, ведь такое шоу действительно должно продолжаться!