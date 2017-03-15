Show must go on! Надежда на еще одно чудо от Лестера

15 марта 2017

Лестер, getty images

Евгений Музыка делится впечатлениями от матча Лестера против Севильи, где Лисы совершили очередное чудо.

Жестокая все-таки штука – эта жизнь. Казалось бы, Клаудио Раньери после того, как стал чемпионом с Лестером, может возглавлять команду аж до тех пор, пока будет ему позволять здоровье. Но увы, и сезона не прошло, а итальянца больше нет на Кинг Пауэр Стэдиум. Несмотря на всю логичность отставки Клаудио, сколько же негодования вылилось в адрес руководства Лис (в том числе – и на нашем сайте)!

Но время все расставляет по своим местам и уже вчера можно было окончательно убедиться, что клуб принял правильное решение. После того, как команду возглавил Крейг Шекспир, произошло 2 события: первое — все, кому не лень, начали обыгрывать его фамилию, всячески упоминая Уильяма (для любителей подобного – можно было бы это предложение начать так: "После того, как на первые роли вышел Крейг Шекспир"), а второе – действительно важное: команда вновь заиграла.

Крейг Шекспир, getty images

Победу над Ливерпулем можно было бы списать на "робингудство" Красных, которые любят уступать всем нуждающимся. Можно со скептицизмом взглянуть и на триумф в игре с Халлом – "тоже мне, достижение, аутсайдера обыграть".

А вот с Севильей все уже будет сложнее. Это ведь та самая Севилья, что не так давно обыгрывала Реал и очень активно навязывала борьбу двум испанским китам за чемпионство. Та самая Севилья, которая в первом матче играла так, что ее выход в 1/4 казался вопросом решенным. Та самая Севилья, которая еще не пропускала на выезде в этой ЛЧ и которая три года подряд не знала поражений в плей-офф еврокубков, пусть то и была Лига Европы.

Испанцы действительно должны пенять только на себя. Ведь если посмотреть первый матч (не счет, а игру), то гораздо логичнее был бы счет 3:0, а то и больше, но уж никак – не 2:1. При всем уважении к Клаудио Раньери, надежду на проход Севильи Лестеру подарили другие люди – в первую очередь, Каспер Шмайхель, а потом уже – Джейми Варди. Да и во вчерашней игре Нервион вполне мог бы довести дело до овертайма – ну кто же виноват Нзонзи, что он так пробил пенальти?

Если хочется найти козла отпущения, то тут двух мнений быть не может – Самир Насри в этот вечер повел себя просто по-хамски по отношению к соперникам, партнерам по команде, тренеру и всем, кто переживал за успех Севильи. Француз, который на бумаге вроде как лидер Севильи, вполне мог быть удален (скорее, даже должен был быть удален). Зачем нужно было еще на 18-й минуте бить по ногам сзади, причем так откровенно? Наверное, ответ на этот вопрос знает только сам Самир, хотя и не факт. Ну а то, что произошло во втором тайме… Каким бы не был поступок Джейми Варди, да пусть он бы играл хоть как обычно играет Диего Коста – но если ты профессионал, то просто не имеешь права подставлять свою команду в столь ответственный момент. И все эти цирковые потуги, когда маленького Насри сдерживало полкоманды, выглядят не только смешно, но и не очень умно – вполне вероятно, что они лишь увеличат срок дисквалификации Самира.

Забавно сейчас наблюдать за любителями теории заговора – все почему-то уверены, что Лестер выпадет Реалу, ведь "Реал все купил". А если Барселоне, что тогда? "Уефалона"? А Ювентус – "все купили в Италии, теперь и до ЛЧ добрались"? Понятное дело, что на бумаге Лестер не будет выглядеть фаворитом в любом случае, кто бы из 9 пока возможных команд ему не попался. Но разве вчера Лисы не доказали, что являются очень и очень серьезной командой, которая может доставить проблемы всем? Или Джанлуиджи Буффон совсем в футболе не разбирается, когда говорит, что не желает получить в соперники Лестер?

Не важно, кто там дальше выпадет Лестеру – после вчерашнего матча надежды на еще одно чудо выглядят вполне обоснованными. По крайней мере, пока в рамке ворот Лис стоит Каспер Шмайхель. Мне, как нейтральному, по большому счету, зрителю, хотелось бы, чтобы у Джейми Варди и компании был очередной повод собраться и отпраздновать. И, возможно, даже включить Queen – Show must go on, ведь такое шоу действительно должно продолжаться!

Команды
статьи по теме:
Джанлуиджи Буффон, Getty Images 15 марта 2017 ​Буффон: Не хочу получить Лестер в четвертьфинале
Лестер, Getty Images 15 марта 2017 Лестер — Севилья 2:0 Видео голов и обзор матча
Уэс Морган, getty images 15 марта 2017 Реакция футболистов в Твиттере на успех Лестера
Лестер, getty images 14 марта 2017 Сказка Лестера продолжается — команда вышла в четвертьфинал ЛЧ!
 
 Rambler's Top100