​Шекспир: Мы заслужили выход в четвертьфинал

Главный тренер Лестера Крейг Шекспир прокомментировал победу своей команды в матче против Севильи (2:0).

После поражения от Севильи в первом матче (1:2), неожиданно для многих, Лисы все таки сумели победить дома подопечных Сампаоли (2:0) и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Но наставник Лестера Крейг Шекспир настаивает, что его команда и в дальнейшем может преподносить сюрпризы для своих соперников.

"Мы может быть командой сюрпризов", — сказал Шекспир.

"Знаем, что в четвертьфинале нас ждут потрясающие команды, но так было и в предыдущем раунде".

"Мы заслужили выход в 1/4 финала, не сомневайтесь".

Это была первая еврокубковая игра для Крейга в качестве главного тренера. На посту менеджера он сменил Клаудио Раньери, которому отдал дань уважения после матча.

"Клаудио всегда будут помнить в Лестере. Он достиг очень многого. Игра в первом матче, когда командной руководил Раньери, дала нам трамплин для сегодняшней победы", — добавил Крейг.

Своего соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов Лестер узнает 17 марта.