Коркут: Постараемся изменить судьбу противостояния в свою пользу

Главный тренер Байера Тайфун Коркут пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Главный тренер Байера Тайфун Коркут осознает ситуацию, в которой находится его команда перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Первая встреча завершилась победой Атлетико со счетом 4:2.

"Мы прекрасно понимаем, в каком положении находимся после первой игры. Мы точно не являемся фаворитами, но я верю в своих футболистов", — заявил Коркут.

"У Атлетико богатый опыт выступлений на таком уровне, они умеют добиваться нужного результата. Но у нас будет 90 минут, чтобы попытаться добыть хороший результат. Мы постараемся цепляться за предоставленные нам возможности, чтобы изменить ход этого противостояния".

"Невозможно предсказать будущее, но важно верить в себя. Поэтому завтра мы постараемся показать настоящий футбол и изменить судьбу противостояния в свою пользу".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Байером состоится в среду 15 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.