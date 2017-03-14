Фабиньо: Мы постараемся пройти Сити, в футболе возможно все

Защитник Монако Фабиньо прокомментировал предстоящий матч с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Правый защитник Монако Фабиньо надеется, что его команда сможет повторить подвиг Барселоны и обыграть Манчестер Сити в ответной встрече. Первый матч закончился победой англичан со счетом 5:3.

"Не ожидал, что ПСЖ вылетит из Лиги чемпионов, но это произошло. Это в очередной раз доказало, что в футболе возможно все. Мы уступаем Сити лишь два мяча", — цитирует Фабиньо GloboEsporte.

"Что-то можно взять на заметку с матча Барселоны и ПСЖ, но мы играем совсем иначе. У нас нет Месси, Суареса и Неймара, мы полагаемся на собственные силы. Думаю, переломить ход противостояния с Горожанами возможно, и мы сделаем все возможное", — добавил защитник.

Добавим, что Фабиньо в нынешнем сезоне сыграл за Монако 35 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт игрока с Монегасками истекает летом 2021-го года. В активе защитника четыре встречи за национальную команду.