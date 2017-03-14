Ювентус — Порту: Прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Ювентус фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против с Порту

Ювентус на домашнем стадионе примет Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 14 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне итальянского клуба.

Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,62. Победа Порту оценивается в 5,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,9.

Букмекеры из конторы William Hill также считают туринский клуб фаворитом матча. Так, на успех Ювентуса контора принимает ставки с коэффициентом 1,7, а на победу португальцев — 6,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,75.