Сампаоли: Исторический шанс

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли провел пресс-конференцию накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лестера.

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли, который сегодня празднует свой 57-й день рождения, ожидает трудной игры в ответном матче против Лестера.

"Лучшим подарком на мой день рождения, и не только для меня, но и для клуба, станет выход в четвертьфинал. Это исторический шанс для всех нас: для клуба, игроков и фанатов. Очень важно выйти завтра в следующий раунд".

"Лестер будет настроен очень серьезно. В матчах против Ливерпуля и Халл Сити они показали, на что способны. В этих матчах они доминировали и были похожи на команду, которая в прошлом сезоне выиграла Премьер-лигу".

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лестером и Севильей состоится 14 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась победой Севильи 2:1.