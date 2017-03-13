Дибала: Было бы здорово забить Касильясу

13 марта 2017

Дибала хотел бы забить в ворота Касильяса, Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала оценил вклад Икера Касильяса в успехи своих команд.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала признался, что он восхищается Джанлуиджи Буффоном, но хотел бы отличиться в воротах другого великого вратаря — Икера Касильяса. 

В нынешнем сезоне аргентинец забил лишь один гол в пяти матчах Лиги чемпионов, и намерен улучшить свои показатели. 

"Конечно, я люблю забивать. Моя работа — забивать голы, но я всегда отношусь с большим уважением к соперникам. Было бы здорово забить такому голкиперу, как Касильяс", — признался Дибала. 

"Если он читает мое интервью —  надеюсь мы увидимся после матча и ты подаришь мне свитер. Или перчатки", — попросил форвард Касильяса.

"Быть в одной команде с Буффоном каждый день — незабываемый опыт. Это сложно описать. Он большая величина в составе и его присутствие очень важно для нас".

"То же самое можно сказать про Касильяса. Он войдет в историю за все те достижения с мадридским Реалом и сборной Испании. Несмотря на возраст, он очень важный игрок для Порту", — считает Дибала.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Порту состоится 14 марта, в 21:45 по киевскому времени. 

Источник: O jogo

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