Дибала: Было бы здорово забить Касильясу

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала оценил вклад Икера Касильяса в успехи своих команд.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала признался, что он восхищается Джанлуиджи Буффоном, но хотел бы отличиться в воротах другого великого вратаря — Икера Касильяса.

В нынешнем сезоне аргентинец забил лишь один гол в пяти матчах Лиги чемпионов, и намерен улучшить свои показатели.

"Конечно, я люблю забивать. Моя работа — забивать голы, но я всегда отношусь с большим уважением к соперникам. Было бы здорово забить такому голкиперу, как Касильяс", — признался Дибала.

"Если он читает мое интервью — надеюсь мы увидимся после матча и ты подаришь мне свитер. Или перчатки", — попросил форвард Касильяса.

"Быть в одной команде с Буффоном каждый день — незабываемый опыт. Это сложно описать. Он большая величина в составе и его присутствие очень важно для нас".

"То же самое можно сказать про Касильяса. Он войдет в историю за все те достижения с мадридским Реалом и сборной Испании. Несмотря на возраст, он очень важный игрок для Порту", — считает Дибала.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Порту состоится 14 марта, в 21:45 по киевскому времени.