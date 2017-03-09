Тьяго Силва — худший капитан

Бразильский защитник ПСЖ Тьяго Силва в критический момент не смог сплотить команду.

Тьяго Силва наверняка останется в памяти, как отличный центральный защитник, однако поединок против Барселоны в очередной раз доказал, что бразилец не годится на роль капитана команды, стремящейся стать одной из лучших на континенте — ПСЖ. Когда на Камп Ноу началось "землетрясение", капитан должен был быть в эпицентре, считает Goal.com, стать опорой для товарищей, однако Тьяго Силва самоустранился, предпочитая просто старательно исполнять свои непосредственные обязанности.

Сейчас в самой впечатляющей футбольной капитуляции винят всех — тренера, арбитров, невероятные возможности каталонских игроков, Все это имеет право на жизнь, но что говорить о капитане, который по своей сути должен быть вожаком, ведущим свою команду на бой, чем бы он не завершился, а вместо этого всем своим поведением говорит: "Ребята, будь что будет, каждый сам за себя..."

И в такой ситуации Тьяго Силва оказывается не в первый раз, Всем памятна серия пенальти в 1/8 финала ЧМ-2014 против Чили, когда он просто отошел в сторону и не смотрел, как тренер выбирает пенальтистов и как его куда менее опытные товарищи один за другим подходят к "точке". "Он просто плакса", — сказал тогда бывший капитан селесао Бранко.

"Когда он нужен в трудную минуту, вы наверняка застанете его в панике или слезах, — так охарактеризовал Тьяго Силву экс-защитник сборной Франции Франк Лебеф. — Он не то что не может помочь другим, он сам с собой справиться не может".