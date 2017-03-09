Пике: Многие займутся любовью после нашей победы

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился своими эмоциями от ответного матча 1\8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (6:1).

"Я был на поле, когда Иньеста забил тот гол на Стэмфорд Бридж, но тот матч не сравнится с сегодняшним. Одно дело – забить один гол на 95-й минуте, и совсем другое – три за 7 минут. Тут можно говорить о чуде, историческом событии", — считает Пике.

"Я пойду праздновать, даже несмотря на то, что у нас завтра тренировка. А потом начнем готовиться к матчу чемпионата", — признался защитник.

"Знаете, больницам и роддомам в ближайшие 9 месяцев надо нанять много акушерок, потому что сегодня многие займутся любовью", — добавил Пике.