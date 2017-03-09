Президент Барселоны: Судьи сделали все, что могли

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу поделился своими впечатлениями от вчерашнего матча каталонцев против ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера Барселона лидировала 3:0 в матче против ПСЖ. Затем Эдинсон Кавани один мяч отквитал и для прохода дальше каталонцам нужно было забивать еще 3 гола за чуть больше, чем полчаса игры. Каталонцы с этим справились, выиграв 6:1.

"Победа в Лиге чемпионов – наша ежегодная цель. Против ПСЖ мы выдали идеальный матч, а теперь же будем радоваться этой победе", — заявил Бартомеу после матча.

"Это было потрясающе. Работа началась еще в конце матча в Париже. Все прошло очень хорошо. Я поздравляю Луиса Энрике, поздравляю тренерский штаб, поздравляю игроков и фанатов, которые не прекращали верить в камбэк".

"Также я хотел бы поздравить ПСЖ. Это великая команда, великий клуб. Но в четвертьфинал вышли мы".

"Судьи сделали все, что могли, хотя возможно, могли бы сделать чуть больше. Мы знали, что нам нужно будет забить 6 мячей, ведь гол Кавани был ожидаем. Но мы продолжали верить в камбэк".

"Такое никогда не забудется".

"Все команды в четвертьфинале очень сильны, там собраны лучшие коллективы в Европе. Любое противостояние будет сложным, мы должны выступать на сегодняшнем уровне".

"Луис Энрике сказал, что он не продолжит работу с Барселоной и мы уважаем его решение. Хотя мне хотелось бы, чтобы он остался. В любом случае, нас ожидает три месяца великолепного футбола".

Кроме Барселоны в 1/4 финала уже вышли Бавария, Реал и Боруссия Дортмунд.