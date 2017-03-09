Эмери: Решения судьи были направлены против ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги ответного матча против Барселоны (6:1).

"Сегодня мы упустили невероятный шанс пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мы провели плохой второй тайм, не прессинговали соперника и плохо распоряжались мячом. Команда прижалась к воротам, и у Барселоны появилось больше возможностей, чтобы забить", — сказал Эмери.

"Мы немного успокоились и смогли забить ответный гол, даже были близки к тому, чтобы сделать счет 3:2. Решения судьи были направлены против ПСЖ, а в концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили".

"Барселона способна на такой камбэк, им было нечего терять в последние минуты матча. Это негативный опыт для меня и клуба. Нужно извлечь урок из этого поражения", — разочарован тренер ПСЖ.