ЛЧ: цифры и факты матчей вторника

Football.ua представляет подборку самых интересных статистических нюансов ответных матчей 1/8 финала ЛЧ — Арсенал — Бавария и Наполи — Реал.

Арсенал – Бавария (1:5)

1:5 – это крупнейшее домашнее поражение Арсенала с ноября 1998 года (Арсенал – Челси 0:5 в Кубке Лиги).

1:12 – лишь раз одна команда по сумме двух матчей переиграла другую с большим преимуществом, чем Бавария Арсенал. Сделали это все те же мюнхенцы с лиссабонским Спортингом (12:1, 2009 год).

3 – Арьен Роббен забивал в каждом из последних 3 матчей Лиги чемпионов против Арсенала.

7 – Арсенал вылетал на стадии 1/8 финала в последних 7 розыгрышах Лиги чемпионов кряду.

17 – Дрис Мертенс забил 17 голов в последних 16 матчах за Наполи во всех турнирах.

18 – 18 красных карточек получил Арсенал в Лиге чемпионов. Это второй результат в истории турнира, больше лишь у Ювентуса (22).

26 – 26 голов забила Бавария Арсеналу в Лиге чемпионов. Больше мячей в ворота одного оппонента забивала только Барселона Селтику (27).

29 – 29 голов в Лиге чемпионов на счету Аррьена Роббена. Это второй (наряду с Роей Макааем и Патриком Клюйвертом) показатель среди голландцев. Лидирует Рууд ван Нистелроой с 56 голами.

Реал – Наполи

2 – лишь дважды Наполи проигрывал в Лиге чемпионов после того, как открывал счет в матче. Оба раза это случилось в 2 последних матчах против Реала.

5 – Дрис Мертенс стал первым бельгийцем, который за 1 сезон Лиги чемпионов забил 5 голов.

5 – 5 матчей в Лиге чемпионов уже не забивает Криштиану Роналду, это его самая продолжительная голевая засуха в Реале.

7 – 7 раз Реал попадал в каркас ворот в нынешней Лиге чемпионов. Больше, чем любая другая команда в этом сезоне.

9 – Серхио Рамос забил 9 голов во всех турнирах в этом сезоне. Больше, чем любой другой защитник из топ-5 чемпионатов.

11 – 11 голов забил Серхио Рамос в 100 матчах еврокубков за Реал, 7 из них – ударами головой.

11 – 11 раз пробивал Наполи по воротам Реала в первом тайме. Это больше, чем в любом другом матче Сливочных при Зинедине Зидане.

12 – уже 12 матчей в Лиге чемпионов Реал не знает поражений (7 побед, 5 ничьих). Это рекордная для мадридцев беспроигрышная серия в данном турнире.

В материале использованы статистические данные Opta.