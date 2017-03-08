Венгер: Сыграли очень хорошо

Менеджер Арсенала Арсен Венгер считает, что его подопечные показали очень хорошую игру в матче против Баварии, и обвинил в поражении рефери.

После первого тайма Арсенал вел со счетом 1:0 благодаря голу Тео Уолкотта, но на 53-й минуте игры рефери Анастасиос Сидиропулос назначил пенальти в ворота Канониров и показал красную карточку Лорану Косельни за фол против Роберта Левандовски.

В итоге Баварии удалось забить пять безответных голов в ворота Арсенала во второй половине игры.

"Думаю, нам удалось сыграть так, как мы хотели, и нам очень не повезло с некоторыми судейскими решениями. Некоторые решения рефери очень трудно понять", — посетовал Венгер.

"Должен сказать, что сегодня моя команда приложила большие усилия и сыграла очень хорошо. Окончательный результат не является отображением качества нашей игры".

"При счете 1:0 в нашу пользу был стопроцентный пенальти за фол на Уолкотте, а затем Левандовски находился вне игры, и там не было пенальти, не говоря уже о красной карточке, которая, безусловно, убила игру для нас. После этого нам было очень трудно доигрывать. Рефери испортил второй тайм".

"Удаление Косельни было поворотным моментом. Мы остались вдесятером, нам нужно было забивать четыре гола, и игроки потеряли веру в то, что это возможно. Думаю, хуже всего то, что Левандовски был вне игры, так что там не было никакого пенальти, никакой желтой карточки и никакого удаления. Это совсем несерьезно, я возмущен. Сочувствую людям, которые заплатили свои деньги, чтобы смотреть на это", — заявил менеджер Арсенала в послематчевом интервью.