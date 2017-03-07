Наполи: на матч с Реалом без Джаккерини и Паволетти

Наполи огласил свой состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.
В заявке на матч не нашлось места сразу нескольким футболистам основы. Защитники Иван Стринич и Влад Кирикеш, полузащитник Эммануеле Джаккеррини и нападающий Леандро Паволетти не примут участие в матче.
Заявка Наполи на матч с Реалом выглядит следующим образом.
Вратари: Рейна, Рафаэль, Сепе
Защитники: Альбиоль, Максимович, Гулам, Хусай, Кулибали, Маджо
Полузащитники: Аллан, Диавара, Рог, Гамшик, Жоржиньо, Зелински
Нападающие: Кальехон, Инсинье, Мертенс, Милик
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Реалом состоится 7 марта в 21:45 по киевскому времени.