​Суарес: Если кто-то и может отыграться с 0:4, то это Барса

Нападающий Барселоны Луис Суарес утверждает, что его команда сделает все для того, чтобы обыграть ПСЖ с нужным счетом и выйти в 1/4 Лиги чемпионов.

Еще ни одной команде не удавалось отыграть в Лиге чемпионов четыре или более мячей отставания, но уругвайский форвард Блаугранас верит в то, что его команде это под силу.

"Мы сделаем все для того, чтобы показать другую игру по сравнению с матчем в Париже. Покажем людям настоящую Барселону", — цитирует футболиста France Football.

"Это будет сложно, но не невозможно. Если кто-то и может отыграться с 0:4, то это Барса. У нас есть все нужные качества для того, чтобы выходить из сложных ситуаций".

Еще Суарес поделился своим мнением относительно Золотого мяча.

"Все футболисты мечтают выиграть Золотой мяч, но сегодня есть только один человек, который заслуживает выигрывать его каждый год. И это — Месси. Если бы нужно было выбрать другого, я бы назвал Неймара".

Напомним, что матч между Барселоной и ПСЖ состоится 8 марта в 21:45.

