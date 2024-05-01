Матсен, Забітцер та Джан гратимуть із перших хвилин проти ПСЖ

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють дортмундська Боруссія та ПСЖ.

Дортмундська Боруссія та французький Парі Сен-Жермен зіграють поміж собою перший півфінал Ліги чемпіонів УЄФА на полі Зігналь-Ідуна-Парк.

Едін Терзич, після поразки від РБ Лейпциг (1:4), залучив до стартового складу Матсена ліворуч у захисті, тоді як Джан та Забітцер повернулись до центру поля.

Луїс Енріке, на тлі нічиєї проти Гавра (3:3), використав із перших хвилин Ернандеса та Мендеша до лінії оборони, тоді як Фабіан Руїс повернеться до центрального трикутника, а Мбаппе очолить атаку.

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт, Забітцер — Адеємі, Фюллькруг, Санчо.

Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола.