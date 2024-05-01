Модрич став найстаршим гравцем, який зіграв за Реал у Лізі чемпіонів

01 травня 2024

Лука Модрич, Getty Images

Круте досягнення досвідченого півзахисника мадридської команди.

Лука Модрич став найстаршим гравцем, який зіграв у складі Реала в Лізі чемпіонів — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Півзахисник виступив у віці 38 років та 234 днів, побивши рекорд Ференца Пушкаша. Культовий форвард зіграв матч з Кільмарноком у сезоні-1965/66 у віці 38 років та 229 днів. 

Лука з'явився на полі на заміну в матчі з Баварією, також обійшовши Роберта Карлоса за кількістю матчів у складі мадридської команди, наразі Модрич має 528 зустрічей. Вище нього знаходяться лише Ікер Касільяс, Карім Бензема, Рауль і Серхіо Рамос. 

Цього сезону 38-річний гравець провів 40 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 6 асистів. 

Джерело: Фабріціо Романо

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