Вінісіус є третім гравцем Реала в історії, який відмітився дублем в матчі з Баварією у Мюнхені

Хороше досягнення від вінгера мадридської команди.

Вінісіус став третім гравцем Реала в історії, який відмітився дублем в матчі з Баварією на Альянц Арені — повідомляє журналіст Містер Чіп.

До цього подібне вдавалося зробити Серхіо Рамосу та Кріштіану Роналду у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2013/14, коли Реал виграв з рахунком 4:0 і вийшов до фіналу. Щодо португальського гравця, то він забивав два голи також у чвертьфіналі кампанії-2016/17, коли команда з Мадриду виграла 2:1.

У матчі з Баварією Вінісіус відмітився дублем і дозволив колективу Карло Анчелотті зіграти внічию.

В другому півфіналі зіграють Боруссія Дортмунд та ПСЖ, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua.