Ройс получил травму и не сыграет с Бенфикой

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс получил повреждение в матче с Байером и пропустит ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против Бенфики.

Сегодня Боруссия принимала дома Байер в рамках 23-го тура чемпионата Германии.

Марко Ройс начал матч со стартового свистка, но был заменен на 44-й минуте встречи из-за травмы, которую он получил в ходе поединка. Вместо Марко на поле появился нападающий Кристиан Пулишич.

Как информирует официальный сайт Боруссии, по первоначальным сведениям медицинского штаба, Ройс точно не сможет сыграть с Бенфикой. Точный срок восстановления футболиста станет известен позже.

В этом сезоне 27-летний немец сыграл 15 матчей во всех турнирах за дортмундскую команду, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.