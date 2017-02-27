Анчелотти: В Лиге чемпионов нет фаворита

Бавария обыграла на дома Арсеналв первом матче 1/8 финала со счетом 5:1. Ответная встреча состоится 7 марта.
Карло Анчелотти заявил, что не видит фаворита в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
"В турнире развернулась равная борьба по сравнению с предыдущими годами. Барселона почти сошла с дистанции, так что я не вижу фаворита в Лиге чемпионов. Есть большая неопределенность. Например, Ювентус в этом сезоне очень хорош, команда играет сильнее", — цитирует Анчелотти Radio Uno.
Главный тренер Баварии Карло Анчелотти провел свой тысячный матч в тренерской карьере в поединке 22-го тура Бундеслиги с Гамбургом.