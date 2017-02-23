Сампаоли: Севилья была гораздо лучше Лестера

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли поделился своим мнением касательно домашней победы своей команды в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Лестера (2:1).

Сампаоли заявил, что Севилья выглядела намного лучше Лестер Сити, который практически ничего не сделал для того, что получить такой приятный для себя результат перед ответным матчем.

"Мы были гораздо лучше в понимании игры, имели 10 четких голевых моментов", — сказал тренер после игры.

"Они сделали очень мало, но в конце концов им удалось забить один мяч. Я думаю, что мы заслужили немного больше".

"У нас было очень много голевых моментов, но нам не очень везло, мяч попадал то в штангу, то в перекладину. А наши противники имели всего несколько моментов, но реализовали их по максимуму. Теперь мы поедем в Лестер за победой".

"Незабитый пенальти? Надеюсь мы сможем реализовать следующий".

Напомним, что ответный матч между Лестером и Севильей пройдет 14 марта.