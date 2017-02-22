Симеоне: Теперь Байеру нечего терять

Главный тренер Матрасников Диего Симеоне дал свой комментарий после матча с Байером (4:2).

Вчера в Германии Атлетико добился очень комфортного результата в матче с Байером — 4:2.

"Во втором тайме Байеру удалось вернуться в игру, но в целом для Атлетико этот вечер выдался очень неплохим. Атлетико прекрасно сыграл в первом тайме. Затем соперник вернулся в игру, но мы следовали своему плану до самого конца", — сказал Симеоне после матча.

"На данном этапе самое главное это то, что мы продолжаем совершенствовать свою игру. Тем не менее, нам по-прежнему есть над чем работать. Байеру нечего терять в ответном матче, поэтому мы должны быть очень осторожны. Сегодняшней игрой мы должны быть довольны", — добавил Эль Чоло.

Ответный поединок между Атлетико и Байером состоится 15 марта.