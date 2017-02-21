Буффон: Бонуччи примет любое решение тренера

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение не включать защитника Леонардо Бонуччи в заявку на матч с Порту.

Бонуччи полетел в Португалию вместе с командой, но, скорее всего, будет наблюдать за матчем с трибун, из-за конфликта с главным тренером Массимилиано Аллегри.

"Не знаю, будет ли Леонардо играть. Тренер не называл нам стартового состава. Могу сказать только то, что такие игроки, как Бонуччи, должны жертвовать собой ради команды. Лео очень умный парень, он пропитан духом Ювентуса. Знаю, что он сможет принять любое решение тренера, потому что понимает, что это все на благо клуба", — заявил Буффон.

Напомним, что матч между Ювентусом и Порту состоится завтра.