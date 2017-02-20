Гвардиола: Нас растопчут, если мы не выиграем у Монако

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от матча с Монако.

"Вся Европа будет смотреть матч и анализировать нашу игру. Нас растопчут, если не выиграем, а в случае победы будут расхваливать на все лады, и мне это по душе", — сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

"Монако меня по-настоящему впечатлил. Очень сильная физически команда, в которой крайние защитники играют как вингеры, вингеры превращаются в атакующих полузащитников, а форварды бьются изо всех сил и убийственно действуют в чужой штрафной".

"Монако не нужно много моментов, чтобы забивать. Это почти совершенная команда, которая сейчас показывает самый результативный футбол в Европе".

Поединок между Ман Сити и Монако состоится завтра в Англии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.