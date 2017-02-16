Зидан: "Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время"

16 февраля 2017

Зинедин Зидан, уефа

Наставник Реала Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю победу над Наполи (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время. Но мы хорошо начали", — начал французский специалист.

"Обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро реабилитировались. Мы сумели победить. Это справедливый результат".

"Важно, что мы хорошо настроились на игру. Мы задали высокий темп. Только так и надо играть против сильного соперника, который находится на пике формы".

"Кроос может забивать из таких позиций. Я очень рад за него. У него великолепный удар. Мне нравится, что он так много отрабатывает как в защите, так и в обороне".

"Нам еще предстоит ответный матч в гостях. Еще ничего не решено. Но у нас есть преимущество в два мяча. Нужно им воспользоваться и завоевать путевку в следующий раунд", — подытожил Зинедин Зидан.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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