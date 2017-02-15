Альбиоль: в матче с Реалом надо быть начеку с первой до последней минуты

15 февраля 2017

РАУЛЬ АЛЬБИОЛЬ, GETTY IMAGES

Центральный защитник Наполи Рауль Альбиоль поделился своими ожиданиями от мачта с Реалом в Лиге чемпионов.

"Играть на Бернабеу всегда непросто. Знаем, что должны отдать борьбе все силы. Особенно сегодня, чтобы сохранить шансы перед ответной игрой на своем поле. Надо быть начеку с первой до последней минуты", — цитирует Альбиоля официальный сайт УЕФА.

"Наша команда прибавляет от года к году. Год назад мы играли в Лиге Европы, теперь — в Лиге чемпионов. У нас есть возможность показать свой уровень в очень важном матче, мы не будем бояться". 

"Понимаем, что нельзя расслабляться ни на секунду, как могло произойти прежде. Уверен, настрой у нас будет подходящий. Очень хотим добыть хороший результат, с которым уже можно возвращаться в Неаполь".

Поединок между Наполи и Реалом состоится сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — 21:45.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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